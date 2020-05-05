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05.05.2020 - 10:49 | | DHA

Son dakika! Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Yunus Emre Güngör'ün (43) idaresindeki 07 CUN 87 plakalı otomobil, Antalya'dan Burdur yönüne giden Çağrı Gümüşlü'nün (40) kullandığı 07 CGR 94 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil taklalar atarak refüje düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cip sürücüsü Çağrı Gümüşlü hastaneye götürülürken, itfaiye ekiplerince otomobilinde sıkıştığı yerden çıkartılan Yunus Emre Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Son dakika Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
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