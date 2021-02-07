07.02.2021 - 16:27 | | DHA
Son dakika... Çorum'da 4. kattan düşen kadın öldü
Gelen son dakika haberine göre; Çorum’da 5 katlı binanın 4’üncü kat penceresinden düşen Nejla Akmaz (57), kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sularında Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4'üncü Sokak’ta bulunan Çelik Apartma’ında meydana geldi. Nejla Akmaz, 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Akmaz'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akmaz, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Akmaz'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok gizemi! Özel ekip kurulduŞanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bulunan monolit benzeri metal blok gizemini koruyor. Gelen son dakika haberine göre; kentte heyecana yol açan metal bloğun kimler tarafından yerleştirildiğinin tespitine yönelik özel ekibin kurulduğu bildirildi.