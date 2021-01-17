Son dakika... Denizli'de hissedilen deprem

SABAH SAATLERİNDE İZMİR VE ELAZIĞ'DA DEPREM
Sabah saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.8 büyüklüğünde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kar yağışı yurdu etkisi altına aldıİstanbul'un Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.