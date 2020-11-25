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25.11.2020 - 16:26 | | İHA

Son dakika... Denizli'de yol ortasında korkutan tabut görüntüsü!

Son dakika haberine göre; Denizli’nin Buldan ilçesinde iddialara göre korona virüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyucu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Son dakika... Denizli'de yol ortasında korkutan tabut görüntüsü!

Buldan ilçesi Yeni Mahallesi'nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

Son dakika... Denizlide yol ortasında korkutan tabut görüntüsü

"KORONAVİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR"

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Korona virüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.

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