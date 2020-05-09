09.05.2020 - 19:12 |
Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremler zaman zaman can ve mal kaybına yol açarken bazen de kısa süreli korku ve paniğe neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki en son nerede deprem oldu?
Ülkemizde yaşanan son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Erzincan'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem bölge illerden de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 18:41'de yerin 7.52 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. İşte AFAD son depremler listesi...
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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ