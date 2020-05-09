Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Erzincan'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem bölge illerden de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin 18:41'de yerin 7.52 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. İşte AFAD son depremler listesi...

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ