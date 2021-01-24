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24.01.2021 - 16:43 | | DHA

Son dakika... Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da dizilerde rol alan oyuncu Ercan Yalçıntaş'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi. Sara hastası olduğu öğrenilen Yalçıntaş'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Şehit Tarkan Demirci Sokak'taki bir apartmanın 4’cü katında oturan tiyatro oyuncusu Ercan Yalçıntaş’tan ailesi, dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Birçok tiyatro oyununun yanı sıra televizyon dizilerinde de rol alan ve sara hastası olduğu bildirilen Yalçıntaş’a ulaşılamaması üzerine annesi Nermin Yalçıntaş, oğlunun yaşadığı daireye girdi. Ercan Yalçıntaş’ın hareketsiz bedeniyle karşılaşan anne ile yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalçıntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçıntaş’ın yatağının başında ise çok sayıda kolonya şişesinin bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yalçıntaş’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunu Ercan Yalçıntaş'ın şüpheli ölümü ile ilgili Polis, soruşturma başlattı.

 

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