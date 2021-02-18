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18.02.2021 - 09:03 |

Son dakika... Doktora sahte içki içtiğini söylemedi, canından oldu

Olay Ümraniye'de yaşandı. İstanbul'da tekstil işçisi Fahri Çakır, sahte içki içtiğini doktora söylemedi. Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs testi yaptıran Çakır 2 gün sonra fenalaştı, bir ay kaldığı yoğun bakımda öldü. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Doktora sahte içki içtiğini söylemedi, canından oldu

İstanbul Ümraniye'de tekstil işçisi Fahri Çakır (54), 12 Ocak'ta akşam saatlerinde bir tanıdığından sahte içki alıp eve gitti. Alkol içtikten sonra rahatsızlanan Çakır, halsizlik şikâyetiyle hastaneye gitti.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; doktora sahte içki içtiğini söylemeyen Çakır'ın koronavirüs kapmış olacağından şüphelenildi ve test yapılıp eve gönderildi. İki gün sonra rahatsızlığı artınca yeniden hastaneye giden Çakır, bu kez doktora sahte içki kullandığını söyledi. Bunun üzerine Çakır hemen tedaviye alındı. Ancak durumu giderek kötüleşen Çakır, bir ay boyunca kaldığı yoğun bakımda geçen cumartesi günü hayatını kaybetti.

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Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, Çakır'a sahte içkiyi sattığı tespit edilen B.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.D. "Kasten öldürme" suçlamasıyla sorguya alındı. Hastane yetkilileri, "Çakır hastaneye ilk geldiğinde sahte içki tükettiğini söyleseydi, kurtarılabilme ihtimali daha yüksekti" dedi.

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