Son dakika: Beyaz şiddete örnek karar! 4 kardeşe ceza...

İstanbul’da bir hastanede, hastane çalışanlarına saldıran 4 kardeşin 4’ü de, 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da 6 Ekim 2014 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis bölümüne kaldırılan Lusiye Kalkmaz hastalığı nedeniyle vefat etti. Ölüm haberini alan Lusiye Kalkmaz’ın 4 çocuğu annelerinin ölümünden hastane çalışanlarını sorumlu tuttu. Kardeşler ellerindeki taş ve sopalarla saldırarak, “M. T. K. isimli doktoru getireceksiniz. Başhekimi istiyoruz. Doktorun infazını gerçekleştireceğiz. Buraya getirmezseniz burayı yerle bir ederiz” şeklinde tehditler savurdular. 4 kardeş bu defa da yaşanan kargaşa üzerine olayı engellemeye çalışan polislere ve olay yerindeki sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayın ardından 4 kardeş hakkında dava açıldı.

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya başka suçtan hükümlü Faysal Kalkmaz katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Son savunmasını yapan sanık Faysal Kalkmaz üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Sözlü veya fiili bir eylemim olmamıştır. Hem annemizi öldürdüler hem de hakaret edip bizden şikayetçi oldular” dedi.

Birine 9.5 yıl ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Mehmet Kalkmaz, Cengiz Kalkmaz ve Faysal Kalkmaz’ı “Birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve doktor Mehmet Taylan Koçer’e yönelik “Kasten yaralama” suçlarından 8’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mehmet Kalkmaz “kamu malına zarar vermek” suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık Dilan Kalkmaz da “Birden fazla kişiyle birlikte görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından 5 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.