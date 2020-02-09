MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Eğitime kar engeli! Van’da okullar tatil edildi
ABONE OL
09.02.2020 - 10:46 | | İHA

Son dakika... Eğitime kar engeli! Van’da okullar tatil edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Son dakika... Eğitime kar engeli! Van’da okullar tatil edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

Virüs durdurulamıyor! Korkunç bilanço açıklandıÇin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyaca ünlü 500 cerrah Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli tıbbi cihazları görmeye geliyor

Dünyaca ünlü 500 cerrah Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli tıbbi cihazları görmeye geliyor

Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber