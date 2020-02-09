09.02.2020 - 10:46 | | İHA
Son dakika... Eğitime kar engeli! Van’da okullar tatil edildi
Gelen bir son dakika haberine göre, Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde tüm okullar tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.