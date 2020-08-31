MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Erzurum’da kaybolan küçük kızın cansız bedeni buldu!
ABONE OL
31.08.2020 - 09:34 | | İHA

Son dakika... Erzurum’da kaybolan küçük kızın cansız bedeni buldu!

Dün öğlen saatlerinde Erzurum’un Horasan ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni bir dere kenarında çoban tarafından bulundu.

Son dakika... Erzurum’da kaybolan küçük kızın cansız bedeni buldu!

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi'ne gitti.

Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı. Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Çocuğa adres sordular, mahalleliden dayak yedilerEsenyurt’ta halı yıkama işi yapan iki şahıs, halı teslim etmek için gittikleri adreste, binayı bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Binayı göstermek için arabaya binen çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacılara meydan dayağı attı. Yaşanan arbede ise güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu son dakika haberleri: Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl?

Nihat Hatipoğlu son dakika haberleri: Nihat Hatipoğlu'nun son durumu nasıl?

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?

KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?

Sıradaki Haber