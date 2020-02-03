Son dakika! Esed rejimi Türk askerine saldırdı! Şehit ve yaralılarımız var...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

İDLİB ŞEHİTLERİ HATAY'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan 1'i ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esed rejimi gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi. 4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şu ana kadar 30-35 civarında rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."