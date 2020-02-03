Son dakika... İdlib'de hain saldırıya siyasilerden tepkiler

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, "İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: ASKERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 4 askerin şehit, 1'i ağır 9 askerin ise yaralanmasına neden olan saldırıya tepki göstererek, "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’de şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU TAZİYE MESAJI

İçileri Bakanı Süleyman Soylu da İdlib'deki hain saldırıyla ilgili, "İdlip'te uğradıkları saldırı sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARA YERDE KALMADI, KALMAYACAKTIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırısına tepki göstererek, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, "Suriye’nin İdlip kentinden gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye giden birliğimize yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İDLİB'DE ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de Rejim unsurlarının topçu atışında şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, yaralı 9 askere ise acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER BEDELİNİ ÖDEYECEK

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rejim unsurları artık bölgede bizim için hedeftir. Rejim siyasi çözüme yanaşmadığını gösteriyor" dedi.

Öte yandan Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından da İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, saldırıya cevap verildiğini ve verilmeye devam edildiğini belirtti. AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Destici, şunları kaydetti:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından kalleşçe yapılan saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu kalleş saldırıyı yapanlar hesabını verecektir."