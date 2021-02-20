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20.02.2021 - 09:04 |

Son dakika! Eskişehir'de kan donduran cinayetlerde tefeci iddiası!

Eskişehir'de yaşanan 3'lü cinayet kan dondurdu. Emel Tokkal, İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetlerde yeni bir detay ortaya çıktı.

Son dakika! Eskişehir'de kan donduran cinayetlerde tefeci iddiası!
Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı! Annenin feryadı yürek yaktı
Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı! Annenin feryadı yürek yaktı
Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı! Annenin feryadı yürek yaktı
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Sabah'ın haberine göre; Eskişehir'de, 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un (4) evlerinde katledildiği olayla ilgili gözaltındaki 3 kişiye ek gözaltı süresi alındı.

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Polis ayrıca 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kurulan özel ekip, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, apartman sakinlerinin katliam sırasında herhangi bir ses duymadıkları belirlendi.

Son dakika Eskişehirde kan donduran cinayetlerde tefeci iddiası

Esnaf komşuları ise cep telefonu dükkanı işleten İlkay Tokkal'ın işyerine ve evine tefecilerin gelip gittiğini öne sürdü. Komşuları ayrıca katliamdan önce eve 3-4 kişinin girdiğini de iddia etti. Polis, İlkay Tokkal'ın tefecilere borcu olup olmadığını araştırıyor.

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ÇİLİNGİR ANLATTI

Eskişehir'de dün baba, anne ve 4 yaşındaki çocuklarının ölü bulunduğu olayda, polis ekipleri gözetiminde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz, gördüğü dehşeti anlattı.

Son dakika Eskişehirde kan donduran cinayetlerde tefeci iddiası

Yaşananları anlatan Boz, dün 13.45 sıralarında iki arkadaşın kendisine geldiğini anlattı. Kızı, annesine ulaşamadığını, evlerinin kapısını açmasını istediğini anlatan Ahmet Boz, "Ben o kapıyı açarım, ancak polis gelmeden açamam dedim. Ben 155'i aradım. Polisler kayıt açılmasını istedi. Kızı kayıt açtı. Sonra polisler geldi. Uzun uzun zile bastık. Kapıda zorlama yoktu. Önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandık. Kapıyı biraz zorlanarak açtık. Kapıyı açınca ilk önce İlkay abinin cesedini gördüm. Kapının orada yerde yatıyordu zaten. Yakınları girmek istedi. Buna engel oldum. Yerlerdeki kanlar kuruydu. Akşam 8 gibi Doruk durmamış. Komşudan tablet almışlar. Yenge hanım lahmacun istemiş. Doruk'un vücudu tanınmaz halde.

Gece uyuyamadım. İlkay abinin ilk eşindeki oğlu ile sıkıntıları vardı. Cinnet geçiren biri kendine o kadar zarar veremez. Bence bu olay bir cinayet. Ben bu zamana kadar böyle bir olay görmedim. İlkay abi kapı girişinde Emel abla ve Doruk salonda yerdeydi. Evin her yeri kandı. İçerde bayağı bir arbede yaşanmış. İçerideki odalardan kapının biri kırıktı" dedi.

Son dakika Eskişehirde kan donduran cinayetlerde tefeci iddiası

"BU İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Yaşanan olayın dehşet verici olduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Burada bizle büyüyen bir çocuktu. O çocuğa yapan başkasına neler yapardı. O eve geçen hafta taşındılar. Karı, koca ve çocuk dükkana gelir, öyle eve giderlerdi. İlkay abi hep gülerdi. Maddi olarak herkes krizde. Sıkıntı yaşadığını biliyordum. Önceki eşinden olan oğlu ile sıkıntı yaşıyordu.

İlkay abi daha önce İzmir'de yaşıyordu. 6 yıl önce buraya taşınmış. Zaten bir gün önce de biz saat 11.00 sıralarında selamlaşmıştık. Akşam da 07.30 gibi dükkânı kapatıp eve gitmiş zaten. Eve yemek sipariş etmişler, evin girişinde yemekler vardı. Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabahlara kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.

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