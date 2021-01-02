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02.01.2021 - 12:16 |

Son dakika! Fahrettin Koca'dan acil durum hastaneleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil durum hastaneleri hakkında çıkan tartışmalara son noktayı koydu.

Son dakika! Fahrettin Koca'dan acil durum hastaneleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle:

Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de, verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz.

Son dakika Fahrettin Kocadan acil durum hastaneleri açıklaması

Hastanede panik anları! Şizofreni hastası yatağını ateşe verdiİzmir Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) yatan şizofreni hastası bir kişi, yatağını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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