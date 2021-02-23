Son dakika... Futbolcuların dolandırılma davasında menajerler konuştu: 'Onun bana borcu var'

Damla GÜLER / İSTANBUL

Türkiye’de çeşitli takımlarda oynayan futbolcular Hugo Rodellega, Deivson Rogerio Da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Modunda Da Costa Trindade'nin savcılığa başvurarak dolandırıldıklarını iddia etmişti. Suç duyurusunun ardından aralarında menajerlerin de olduğu Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile 2 posta memuru hakkında, “kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açılmıştı.

'BANA BORCUNU ÖDEMEDEN ÜLKEDEN AYRILDI'

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Şikayetçi futbolcular ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanık Değer Okşar, şu anda Menemenspor’da idari teknik direktörlük yaptığını söyleyerek, “Hugo Martinez yaklaşık 3 senedir futbol oynamamaktadır. Bana borcunu ödemeden ülkeden ayrılmıştır ve bununla ilgili yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

'ELEKTRİĞİNİ, DOĞALGAZINI BEN BAĞLATTIM'

Sanık Yalçın Fatih İlek ise Hugo Martinez'in transferini Trabzonspor'a kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Evinin elektrik, doğalgaz, su vs. her şeyini ben yaptım. Benim yakın arkadaşımdı. Paramı ödemeyeceğini anlayana kadar bu şekildeydi. Bu yargılama nedeniyle işimi yapamıyorum, itibarımı kaybettim. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanıyorum. Şikayetçi icra takiplerinden sonra bile bana para göndermiştir. Bu durumdan dolayı çok fazla zarar gördük” dedi.

'İFTİRAYA UĞRADIM'

Sanık İskender Çam da kendisini dolandırıcılıkla suçlayan futbolcu Manuel Da Costa'nın transfer görüşmelerini yapmak üzere kendisine yetki verildiğini söyleyerek, “. Alacağımı hukuk çerçevesinde istemeye devam ettim. Bununla ilgili Portekiz mahkemelerinde yasal haklarımı kullandım. İftiraya uğradım. Borçlardan kaçmak için beni suçlayarak itibarımı zedelemişlerdir” dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.