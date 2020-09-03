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03.09.2020 - 16:41 | | DHA

Son dakika... Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Gaziantep’te, 655 polisin katılmıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlatıldı. 12 saat sürecek olan operasyonda, özel harekat ekipleri ile bir polis helikopteri ve dedektör köpek Unix de görev alıyor.

Son dakika... Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat Mahalleleri'nde tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. 655 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından ablukaya alındığı operasyonda, dron'lar da kullanılılıyor. Polis ekiplerinin kapıları, koçbaşı ile kırarak girdiği evlerde dedektör köpek 'Unix'in yardımıyla arama yapılıyor. Şu ana kadar bazı şüphelilerin yakalanarak, gözaltına alındığı operasyon, 12 saat sürecek.

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