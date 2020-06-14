Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül ve AK Partili Bostancı'dan Başak Demirtaş paylaşımı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül açıklamasında, 'Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum' dedi. AK Parti Grup Başkan ı Naci Bostancı da yaptığı açıklamada, 'Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır' ifadelerine yer verid.
Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Bakan Gül, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.
Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
AK PARTLİLİ BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" dedi.
AK Parti'li Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.