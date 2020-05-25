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25.05.2020 - 05:13 | | İHA

Son dakika haberi: Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor

Gelen son dakika haberlerine göre; Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı. Yaylada kar fırtınasına yakalanan bir çobanın cesedine ulaşıldı.

Son dakika haberi: Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor

 

Erzincan kent merkezinde sağanak yağış görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Mayıs ayının sonlarına doğru adeta kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde kışlık lastikleri bulunmayan araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor.

Son dakika haberi: Erzincan’da kar ve tipi etkili oluyor

Kar ve tipinin etkili olduğu Koçyatağı köyünde de kar fırtınasına yakalandığı düşünülen Süleyman Akpolat’ın (70) cesedi donmuş halde bulundu. Erzincan- Sivas karayolu üzerindeki köyünden koyunları otlatmak için yaylaya giden Akpolat’tan uzun süre haber alınamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. Yapılan aramalar sonucunda Akpolat’ın donmuş cesedi gece saatlerinde jandarma tarafından Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde bulundu. Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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