MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu gece 00.00'dan itibaren kapatılıyor
ABONE OL
18.03.2020 - 20:54 | | DHA

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu gece 00.00'dan itibaren kapatılıyor

Gelen son dakika haberine göre, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapılarının, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacağı açıklandı.

Corona virüs Fransa'da 264 can aldıFransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 LGS ve YKS ertelendi mi, sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? Son dakika: LGS ve YKS hangi tarihlerde yapılacak?

2020 LGS ve YKS ertelendi mi, sınavlar ne zaman gerçekleştirilecek? Son dakika: LGS ve YKS hangi tarihlerde yapılacak?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber