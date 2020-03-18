18.03.2020 - 20:54 | | DHA
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu gece 00.00'dan itibaren kapatılıyor
Gelen son dakika haberine göre, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapılarının, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacağı açıklandı.