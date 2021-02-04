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04.02.2021 - 10:43 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 3. örnek soru paketinin yayımlandığını belirtti. Öte yandan, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için bir açıklama da MEB'den yapıldı. İşte haberin ayrıntılar...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, 'LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık. Şubat ayı örnek soruları, linkte sizleri bekliyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum' dedi.

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanından LGSye hazırlanan öğrenciler için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8. sınıf öğrencileri ile paylaşıldı.

Şubat ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 8. Sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

Şubat ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
Şubat ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

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