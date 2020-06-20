20.06.2020 - 20:21 |
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca 4 ili örnek göstererek açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, Diyarbakır, Kayseri, Batman ve Bursa'yı örnek vererek corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu. Son 24 saatte 1312 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 158 bin 828 oldu.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
MASKE TAKMAK ZORUNLU
Bakan Koca'nın örnek verdiği Diyarbakır, Kayseri, Batman ve Bursa'da maske takmak zorunlu.
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