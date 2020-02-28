ÅžEHÄ°T YÃœZBAÅžI SÃœLEYMAN ÅžAHÄ°N

Ä°dlib'de rejim unsurlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan YÃ¼zbaÅŸÄ± SÃ¼leyman Åžahin'in (35), Afyonkarahisar'Ä±n Dinar ilÃ§esindeki babaevine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocaÄŸÄ±na gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat SarÄ±, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± Necip Kacar ve Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zgÃ¼r TaÅŸkÄ±n, ÅŸehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Åžahin Ankara'da olduÄŸu iÃ§in kardeÅŸi GÃ¶khan Åžahin'e verdi.Â Åžehidin kardeÅŸi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.Â Åžahin'in ailesinin evine ve sokaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, sokaÄŸa taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu. Ã–te yandan SÃ¼leyman Åžahin'in evli ve 2 Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžEHÄ°T AHMET SAYGILI'NIN AÄ°LESÄ°NE ACI HABER VERÄ°LDÄ°

Ä°dlib'de rejim unsurlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Uzman OnbaÅŸÄ± Ahmet SaygÄ±lÄ±'nÄ±n (23) KahramanmaraÅŸ'taki evine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehidin TÃ¼rkoÄŸlu ilÃ§esi BeyoÄŸlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam GÃ¼rbÃ¼z SaltaÅŸ, TÃ¼rkoÄŸlu Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan BozdoÄŸan ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± ÃœsteÄŸmen Mete Pekmez, ÅŸehadet haberini anne AyÅŸe ve baba HÃ¼seyin SaygÄ±lÄ±'ya verdi.

Åžehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

SaygÄ±lÄ± ailesinin evine ve sokaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, sokaÄŸa taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

Bu arada, 7 kardeÅŸ olan Ahmet SaygÄ±lÄ±'nÄ±n 3 kardeÅŸinin de TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensubu olarak Ã§eÅŸitli yerlerde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

UZMAN ONBAÅžI ALÄ° TAÅžÃ–Z

Ä°dlib'de rejim unsurlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Ali TaÅŸÃ¶z'Ã¼n (24) Kayseri'deki ailesine acÄ± haber verildi.

Åžehidin Develi ilÃ§esi ReÅŸadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, anne Penbe ve baba HÃ¼seyin TaÅŸÃ¶z'e oÄŸullarÄ±nÄ±n ÅŸehadet haberini verdi.

TaÅŸÃ¶z ailesinin evine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Åžehadet haberini duyan yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±, aileye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti.

Bekar olan ÅŸehit TaÅŸÃ¶z'Ã¼n gÃ¶rev yerine 10 ay Ã¶nce gittiÄŸi ve 2 kardeÅŸi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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UZMAN ONBAÅžI BATUHAN TANK

Ä°dlib bÃ¶lgesinde Esed rejiminin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Batuhan Tank'Ä±n, Osmaniye'deki babaevine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

Åžehit Tank'Ä±n Kadirli ilÃ§esi CemalpaÅŸa Mahallesi'nde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini Kaymakam Ahmet ArÄ±k, Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–mer Tarhan ile Ä°lÃ§e Garnizon KomutanÄ± AsteÄŸmen Mehmet Kutulman verdi.

Åžehidin babasÄ± Ahmet Turan'Ä± yakÄ±nlarÄ± teselli etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Åžehidin evine ve sokaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

Åžehit Batuhan Tank'Ä±n 6 ay Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± ve yakÄ±n zamanda dÃ¼nyaevine girmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinde Esed rejiminin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Turgut Burkay Korkmaz'Ä±n Antalya'daki babaevine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

Ä°dlib Åžehidi Uzman Ã‡avuÅŸ Batuhan Tank, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Nida DemirezerÂ

ÅžEHÄ°T BURKAY KORKMAZ'IN ÅžEHÄ°T HABERÄ° YÃœREK YAKTI

Ä°dlib'de ÅŸehit olan Uzman OnbaÅŸÄ± Turgut Burkay Korkmaz'Ä±n Finike ilÃ§esi TurunÃ§ova Mahallesi'nde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Â OÄŸullarÄ±nÄ±n ÅŸehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±. Åžehidin evine ve evin bulunduÄŸu sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

Â Finike KaymakamÄ± ErgÃ¼n Baysal, Finike Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa GeyikÃ§i ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

PÄ°YADE ASTSUBAY KIDEMLÄ° Ã‡AVUÅž AKÄ°F AKÃ‡ADAÄž'IN BABAEVÄ°NE ATEÅž DÃœÅžTÃœ

Ä°dlib bÃ¶lgesinde Esed rejiminin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Akif AkÃ§adaÄŸ'Ä±n KahramanmaraÅŸ'taki babaevine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±. Åžehit Akif AkÃ§adaÄŸ'Ä±n (29), OnikiÅŸubat ilÃ§esi KaramanlÄ± Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan KeÃ§eli, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mutlu Kaya, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Salih Ã–ksÃ¼z, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°smail Sidan, aile yakÄ±nlarÄ±na ÅŸehadet haberini verdi.

Bu arada, ÅŸehidin babasÄ± Bekir ve annesi Serpil AkÃ§adaÄŸ'Ä±n Hatay'a gittiÄŸi, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ÅŸehadet haberini de orada aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Haberi alan ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ±nÄ±, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. AkÃ§adaÄŸ ailesinin evine ve sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

TEKÄ°RDAÄž'A 3 ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÃœÅžTÃœ

Ä°dlib kentinde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan 33 askerden TekirdaÄŸlÄ± Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Nihat Kara (25), Uzman OnbaÅŸÄ± Recep Bekir (24) ile SÃ¶zleÅŸmeli Er Birhan Er'in (21) ailelerin acÄ± haber verildi.Â Suriye'nin Ä°dbil kentinde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda TekirdaÄŸ 3 ÅŸehit verdi. Åžehit Piyade OnbaÅŸÄ± Nihat Kara'nÄ±n Saray ilÃ§esindeki, Uzman OnbaÅŸÄ± Recep Bekir'in Ergene ilÃ§esindeki ve sÃ¶zleÅŸmeli er Birhan Er'in Ã‡orlu ilÃ§esinde yaÅŸayan ailelerine acÄ± haberi, askeri yetkililer verdi.

YARALANDI, GÃ–NÃœLLÃœ OLARAK Ä°DLÄ°B'E GÄ°TTÄ°

Åžehitlerden Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Nihat Kara'nÄ±n Saray ilÃ§esinin BÃ¼yÃ¼kyoncalÄ± Mahallesi'ndeki evine bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.TekirdaÄŸ Valisi Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. AcÄ± haberi alan ÅŸehidin annesi Ä°hbar ile babasÄ± Kemal Kara gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Kara ailesini yakÄ±nlarÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, ÅŸehidin evinin yanÄ±nda ambulans hazÄ±r bekletiliyor. Åžehit Nihat Kara'nÄ±n ailesinin 3 Ã§ocuÄŸundan ikincisi olduÄŸu, 2018 yÄ±lÄ±nda uzmanlÄ±k sÄ±navÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GeÃ§en yÄ±l Kuzey Irak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda kolundan yara alÄ±p gazi olan Kara'nÄ±n KÄ±rklareli'nin LÃ¼leburgaz ilÃ§esindeki birliÄŸinden 2 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ä°dlib'e gittiÄŸi kaydedildi.

Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Recep Bekir'in Ergene ilÃ§esindeki ailesine acÄ± haberi yetkililer verdi. Åžehidin YeÅŸiltepe Mahallesi BayÄ±r Sokak'taki evine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±rken, Vali Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mahalle sakinleri de evin Ã¶nÃ¼nde toplanarak ailenin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Åžehitlerden sÃ¶zleÅŸmeli er Birhan Er'in Ã‡orlu ilÃ§esi Åžeyh Sinan Mahallesi'ndeki baba ocaÄŸÄ±na ateÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžehit haberini alan anne Bayriye, baba Ä°hsan Er, bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±.Åžehidin evine bÃ¼yÃ¼k bir TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±rken, TekirdaÄŸ Valisi Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kaymakam Cafer SÄ±rÄ±lÄ±, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet ErduÄŸan, Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Osman Ã‡elik, aileye taziye ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri de ÅŸehidin evinin Ã¶nÃ¼nde hazÄ±r bekletiliyor. AcÄ± haberi alan ÅŸehidin komÅŸularÄ± da evlerinin balkon ve pencerelerine TÃ¼rk bayraklarÄ± astÄ±.

Taziye sonrasÄ± gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunan Vali Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TekirdaÄŸ'da 3 ÅŸehidimiz var. Evlatlar anne ve babalarÄ±nÄ±n evladÄ±. Ancak ÅŸehitler hepimizin ÅŸehidi. Milletimize sabÄ±rlar diliyorum. Åžehitlerimizin hepsine tek tek tÃ¶ren yapmayÄ± arzu ediyoruz. Tarihleri netleÅŸince paylaÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

PÄ°YADE UZMAN Ã‡AVUÅž ALÄ° TURGUT'UN KAHREDEN HABERÄ° UÅžAK'A ULAÅžTI

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinde Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ali Turgut'un UÅŸak'taki baba evine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¼yÃ¼koturak KÃ¶yÃ¼'ndeki babaevine gelen Banaz KaymakamÄ± OÄŸuz Alp Ã‡aÄŸlar, Belediye BaÅŸkanÄ± Zafer ArpacÄ± ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Murat KÄ±lÄ±Ã§, aile yakÄ±nlarÄ±na acÄ± haberi verdi.

Haberi alan ÅŸehidin annesi Sultan ve babasÄ± Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Åžehit ailesinin evine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

ER CUMA BAÄžATUR'UN EVÄ°NE TÃœRK BAYRAÄžI ASILDI

Ä°dlib'de rejim unsurlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan sÃ¶zleÅŸmeli er Cuma BaÄŸatur'un Batman'Ä±n Sason ilÃ§esindeki evine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehidin Mahalle'deki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Ã–zadalÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ± Muzaffer Arslan, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Muhammed Topal ÅŸehadet haberini baba Mehmet BaÄŸatur ve diÄŸer yakÄ±nlarÄ±na verdi.

Kaymakam Ã–zadalÄ± ve beraberindekiler, aileye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

SaÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri ÅŸehidin ailesini teskin etti. Eve TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

PÄ°YADE UZMAN ONBAÅžI MEHMET ORHAN 3 YILDIR TSK'DA GÃ–REV YAPIYORDU

Ä°dlibâ€™de rejim unsurlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Mehmet Orhan'Ä±n (25) AdÄ±yaman'daki evine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Bedir Deveci, Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman KÄ±lÄ±nÃ§, Askerlik Åžubesi BaÅŸkanÄ± ve Garnizon KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Yasin GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± GÃ¶khan TÃ¼rkÃ¶z ÅŸehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi.

Åžehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabalarÄ± teskin etti.

Orhan ailesinin evine ve sokaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

DÃ¶rt kardeÅŸi olan Mehmet Orhan'Ä±n yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

PÄ°YADE UZMAN ONBAÅžI Ä°BRAHÄ°M TÃœZEL OÄžLUYLA 3 GÃœN Ã–NCE TELEFONDA GÃ–RÃœÅžMÃœÅž

Ä°dlib bÃ¶lgesindeki TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Ä°brahim TÃ¼zel'in, Mersin'deki baba ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

Åžehit TÃ¼zel'in Erdemli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Alibeyli Mahallesi'nde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini Erdemli KaymakamÄ± Avni Kula, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Erhan ErdoÄŸan ve Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet ÅžahingÃ¶zlÃ¼ verdi.

Haberi alan ÅŸehidin babasÄ± Åžuayip ve annesi GÃ¼lten TÃ¼zel'i yakÄ±nlarÄ± teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Baba Åžuayip TÃ¼zel, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oÄŸluyla en son 3 gÃ¼n Ã¶nce telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

ÅžEHÄ°T ASTSUBAY Ã‡AVUÅž MEHMET MUHAMMET AKAY

Åžehit Astsubay Ã‡avuÅŸ Mehmet Muhammet Akay'Ä±n, Mersin'deki ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

Åžehit Akay'Ä±n merkez Toroslar ilÃ§esinde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini Toroslar KaymakamÄ± Ahmet Hikmet Åžahin ile askeri erkan verdi.

AcÄ± haberi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinde Ã¶ÄŸrenen ÅŸehidin babasÄ± Osman ile annesi Kezban Akay'Ä± yakÄ±nlarÄ± teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Â Åžehidin SelÃ§uklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

UZMAN TOLGA CAN Ã‡AVUÅž YILMAZ'IN AÄ°LESÄ°NE ACI HABER VERÄ°LDÄ°

Ä°dlib'de rejim unsurlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Tolga Can YÄ±lmaz'Ä±n Bursa'daki babaevine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehit YÄ±lmaz'Ä±n YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esine baÄŸlÄ± Maltepe Mahallesi'nde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini YÄ±ldÄ±rÄ±m KaymakamÄ± Adem YazÄ±cÄ± verdi.

Haberi alan ÅŸehidin annesi TÃ¼lay YÄ±lmaz'Ä±, yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken baba Tacettin YÄ±lmaz'Ä±n il dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Åžehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduÄŸu sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

UZMAN ONBAÅžI EMRE BAYSAL'IN ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° SANCAKTEPE'YE DÃœÅžTÃœ

Uzman OnbaÅŸÄ± Emre Baysal'Ä±n, Ä°stanbul Sancaktepe'deki evine ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Sancaktepe Mevlana Mahallesi AÅŸar Sokak'taki eve gelen askeri yetkililer, aileye acÄ± haberi verdi.

Haberin ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evin bulunduÄŸu sokak TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±lÄ±rken, ÅŸehidin evine de iki bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

Baysal'Ä±n evinin Ã¶nÃ¼nde ambulans bekletilirken Sancaktepe Belediyesince de taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

Åžehit Baysal'Ä±n cenazesinin, yarÄ±n ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Åžehitler Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defnedileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

PÄ°YADE UZMAN Ã‡AVUÅž ADEM AKIN 10 KARDEÅžÄ°N EN KÃœÃ‡ÃœÄžÃœYDÃœ

Åžehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Adem AkÄ±n'Ä±n Tokat'taki merkeze baÄŸlÄ± UÄŸrak kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini yetkililer verdi. Haberi alan ÅŸehidin annesi Raziye AkÄ±n'Ä± yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bekar olan AkÄ±n'Ä±n 10 kardeÅŸin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Haberin ardÄ±ndan ÅŸehidin evine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

PÄ°YADE UZMAN Ã‡AVUÅž OSMAN AK

SaldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Osman Ak'Ä±n Mersin'deki baba ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.Â Åžehit Ak'Ä±n Silifke ilÃ§esine baÄŸlÄ± YeÄŸenli Mahallesi'nde yaÅŸayan ailesine ÅŸehadet haberini Silifke KaymakamÄ± Ersin EmiroÄŸlu, Silifke Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Kemal Arda ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± BÃ¼lent Keskinsoy verdi. Haberi alan ÅŸehidin babasÄ± Muhammet ve annesi Meral Ak'Ä± yakÄ±nlarÄ± teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Åžehidin evi ve sokaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, sokaÄŸa taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

UZMAN ONBAÅžI TAYFUN PEKER

Rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Uzman OnbaÅŸÄ± Tayfun Pekerin (28), ÅŸehadet haberi, Samsun'da yaÅŸayan annesine ulaÅŸtÄ±.

Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Tayfun Peker'in acÄ± haberini, Canik ilÃ§esine baÄŸlÄ± DÃ¼vecik Mahallesi'nde yaÅŸayan annesi MenÅŸure GÃ¼rdala, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet AktaÅŸ ile askeri yetkililer verdi.

Tek Ã§ocuk ve bekar olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Pekerin, anne-babasÄ±nÄ±n ayrÄ± olduÄŸu, baba HÃ¼seyin Peker'in Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. EvineÂ TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±lan Åžehit Peker'in, belli sÃ¼relerle anne ve babasÄ±nÄ±n yanÄ±ndaÂ kaldÄ±ÄŸÄ±Â Ã¶ÄŸrenildi.

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ÅžEHÄ°T ASKERÄ°N EÅžÄ° 4 AYLIK HAMÄ°LE

Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± GÃ¼ven KurtulmuÅŸ'un Bitlis'in GÃ¼roymak ilÃ§esine baÄŸlÄ± BudaklÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki baba ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

GÃ¼roymak KaymakamÄ± Muhammed Furkan Sancaktutar, beraberindeki askeri yetkililerle BudaklÄ± kÃ¶yÃ¼ne giderek, ÅŸehidin ailesine ÅŸehadet haberini verdi.

112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerinin hazÄ±r bekletildiÄŸi kÃ¶yde, ÅŸehadet haberinin verilmesinin ardÄ±ndan ÅŸehidin evi ve kÃ¶y giriÅŸine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

Â 6 ay Ã¶nce evlenen ÅŸehit KurtulmuÅŸ'un eÅŸinin 4 aylÄ±k hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

TAZÄ°YE Ã‡ADIRI KURULDUÂ

Suriye'nin Ä°dlib kentinde Esed rejim unsurlarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Emin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Hatay'daki baba ocaÄŸÄ±na acÄ± haber ulaÅŸtÄ±.

Åžehadet haberi askeri yetkililer tarafÄ±ndan, merkez Antakya ilÃ§esine baÄŸlÄ± Akasya Mahallesi'nde yaÅŸayan baba Muhsin ile anne Zahide YÄ±ldÄ±rÄ±m'a verildi.

Babaevine ve sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesinin yakÄ±nlarÄ±, komÅŸularÄ± ve vatandaÅŸlar taziye iÃ§in Ã§adÄ±ra geldi.

Åžehidin 3 kardeÅŸinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

HATAY VALÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN AÃ‡IKLAMA

Hatay ValiliÄŸi tarafÄ±ndan, Ä°dlib'de ÅŸehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°dlib'de ÅŸehit olan ve yaralanan MehmetÃ§iklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kevser SandÄ±kÃ§Ä±'ya 0326 214 02 63 numaralÄ± telefondan ulaÅŸabilirler." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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