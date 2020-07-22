Son dakika haberi: Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunanistan'ı panikletti! İşte son durum...

Emekli Tuğgeneral Doç.Dr .Fahri Erener ve Emekli Hava Korgeneral Dr.Erdoğan Karakuş, Ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Doç.Dr .Fahri Erener, Navtex'in denizciler arasında o bölgeler arasında faaliyet gösterileceğini bildiren o bölgeye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığını bildiren bir haberleşme sistemi olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN'IN ORDU HAZIR İDDİASI

Yunanistan'dan yapılan açıklamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erener, Yunanistan'ın böyle bir eylemi tek başına yapamayacağını belirtti. Erener; Ermenistan'ın saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğu gibi Yunanistan'ın da bunu tek başına yapamayacağını dile getirdi. Erener; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi askeri politik ve ekonomik gücü dikkate alındığında Türkiye ile herhangi bir sahada baş edebilecek konumda değildir" dedi.

YUNANİSTAN KENDİ İDDİALARINI ÇÜRÜTÜYOR

Yunanistan'ın bizim elimizden başka ülkelerin marifeti ile aldığı adaların uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde kıta sahanlığı ilan etmesi Türkiye'yi tamamen hapsetmeye yönelik olduğunu belirten Erener; Yunanistan'ın kendi tezlerini İtalya ile yaptığı anlaşma ile çürüttüğünü dile getirdi.

YUNANİSTAN NE YAPMAK İSTİYOR?

Dr.Erdoğan Karakuş, Türkiye ile hiç bir zaman baş edemeyeceğini bilen Yunanistan'ın başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerden destek beklediğini dile getirdi. kıta sahanlığı konusundaki iddialarına yönelik Dr.Erdoğan Karakuş, İtalya'ya karşı adaların kıta sahanlığı olmadığını kabul eden Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kıta sahanlığı iddialarının yersiz olduğunu belirtti.

SİRTE'YE OPERASYON OLACAK MI?

Stratejik öneme sahip olan Sİrte ve Cufya'ya yönelik operasyonları değerlendiren Karakuş, Türkiye'nin bölgede istediğini elde ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma ile Yunanistan'ın adeta kalbinden vurulduğunu belirten Karakuş, anlaşma ile Yunanistan için Doğu Akdeniz bölgesinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.