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10.04.2020 - 22:04 | | AA

Son dakika haberleri | Türkiye'de 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.Sokağa çıkma yasağından kimler muaf kalacak? İçişleri Bakanlığı'nın birazdan ek genelgeyi açıklaması bekleniyor

Son dakika haberleri | Türkiye'de 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.


Son dakika haberleri | Türkiyede 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi


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