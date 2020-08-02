02.08.2020 - 16:47 | | AA
Son dakika! Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin vurulma anına yönelik görüntüleri de paylaştı.