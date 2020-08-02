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02.08.2020 - 16:47 | | AA

Son dakika! Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Son dakika! Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin vurulma anına yönelik görüntüleri de paylaştı.
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