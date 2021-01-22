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22.01.2021 - 14:36 | | AA

Son dakika... HSK, 3 ismi Danıştay üyeliğine seçti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

Son dakika... HSK, 3 ismi Danıştay üyeliğine seçti!

HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge  İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı  Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

 

 

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