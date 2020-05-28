28.05.2020 - 10:50 | | milliyet.com.tr
Son dakika I Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Velilere çağrıda bulunan Bakan Selçuk, "Çocuklar sıkıldılar" diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik' dedi.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.
Bakan Albayrak duyurmuştu! Yeni bir finansman paketi yoldaCorona virüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.