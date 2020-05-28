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28.05.2020 - 10:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika I Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Velilere çağrıda bulunan Bakan Selçuk, "Çocuklar sıkıldılar" diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik' dedi.

Son dakika I Bakan Selçuk'tan velilere uzaktan eğitim çağrısı

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.

Son dakika I Bakan Selçuktan velilere uzaktan eğitim çağrısı

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