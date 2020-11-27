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27.11.2020 - 16:37 | | AA

Son dakika! İletişim Başkanlığı'ndan 'Varlık Fonu Yönetim Kurulu' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Son dakika! İletişim Başkanlığı'ndan 'Varlık Fonu Yönetim Kurulu' açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.

Direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kameradaABD'nin Teksas eyaletinde direksiyon başında uyuyan bir sürücü, yol kenarındaki polis aracına çarparak yan döndü ve metrelerce yolun üzerinde kaydı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı.
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