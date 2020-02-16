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16.02.2020 - 21:16 |

Son dakika | İran'da korkutan deprem: Van'da da hissedildi

Son dakika gelen bilgilere göre Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

Son dakika | İran'da korkutan deprem: Van'da da hissedildi

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi. 

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran'ın Khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi. 

Van'da ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir yıkıma yol açmadı. 

Son dakika | İranda korkutan deprem: Vanda da hissedildi

 

Son dakika | İranda korkutan deprem: Vanda da hissedildi

İRAN SALLANMIŞTI

İran'ın Hormozgan Bölgesi'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda deprem meydana gelmişti. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi. Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.
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