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28.03.2020 - 19:23 | | AA

Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Seyahat İzin Belgesi' olmayanlara uçak bileti satılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.

Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Seyahat İzin Belgesi' olmayanlara uçak bileti satılmayacak

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

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