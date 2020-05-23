Son dakika! İstanbul'a sabah saatlerinde dolu yağdı! Meteoroloji'den flaş uyarı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmak zorunda olan sürücüler, şiddetli yağışa yakalandı. Sürücüler şiddetli yağıştan dolayı D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde bulunan köprü altına sığındı. Görüş açısının azalması nedeniyle trafik kazasına neden olmak istemeyen tedbirli sürücüler, sağanak yağmurun etkisini yitirmesinin ardından yollarına devam etti.

“SIĞINMAK ZORUNDA KALDIM”

Yoğun yağıştan dolayı aracı yol kenarına çeken Necmi Değirmenci, “Yağmurdan gidemedik. Mecburen kenara çektim. Kazalara sebep vermemek için mecburi kaldım. Sığınmak zorunda kaldım. Biraz doluyla beraber çok şiddetli oldu. Zorlandım. Mecburen kenara çektim” dedi.

“GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK KÖTÜYDÜ”

Yağmurun bastırmasıyla korktuğunu ifade eden araç sürücüsü Adem Alpsoy, “Dolu birden yağınca çok şiddetli bir yağmur başladı. Açıkçası birazcık da korktuk. Tedirgin olduk. Trafik kazasına karşı önlem almak açısından köprünün altına sığındık. Hem araba zarar görmesin. Görüş mesafesi çok kötüydü. Kaza da olmasın diye kenara çekip dörtlüleri yakıp beklemeyi tercih ettik. Bence mantıklı olanı yaptık. Çünkü yol görünmüyor. Biraz bekleyeceğiz. Açılınca devam edeceğiz” diye konuştu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerine kadar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey ve Kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güney batı yönlerden (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26