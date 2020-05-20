Son dakika... İstanbul'da 4 saatlik sokağa çıkma izni ile çocuklar sahile akın etti

DENİZE GİRDİLER

İstanbul Fenerbahçe Sahili'nde 0-14 yaş grubu çocuklar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladığında, çocuklar aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Bazı çocuklar ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken bazı çocuklar da bisiklet sürdü. Fenerbahçe Sahili'nde denizde yüzünler de havadan fotoğraflandı.

Aileleriyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek Menekşe sahile akın etti. Çocuklar sahilde oyunlar oynadı. Bazı çocuklarında denize girdiği görüldü.

"EVDE ÇOK SIKILDIM"

Ailesiyle birlikte sahile gelen 7 yaşındaki Eylül, "Kumda oynuyorum, deniz kabuğu topluyorum. Kumdan kule yapıyorum. Evde oturuyordum, ders dinliyordum. Evde çok sıkıldım" dedi. Çocuklarını sahile getiren Zeynep Şenay "Burası sakin diye çocukları buraya getirdik. Avcılar'da bizim sahil kalabalık diye çocukları buraya getirdik. Çocukların kumda oyun oynaması için getirdik. Çocuklar çok eğleniyorlar şu an ne zaman gitmek isterlerse o zaman gideceğiz" diye konuştu.

Sahilde oyun oynayan 7 yaşındaki Ömer, " Sabah geldim, güneşlendim, oturdum. Kum oynuyorum şimdi. Bugün Youtube'da gördüğüm videoda kuyu kazıp balık yakalıyorlardı. Ben de kuyu kazıp balık yakalayacağım. Bir de virüs var dışarıya çıkamıyoruz. Evde sıkıldım"şeklinde konuştu.

"HAFTADA 4 SAAT AZ KALIYOR "

Çocuğunu sahile getiren bir baba "Evimiz yakın diye buraya geldik. Sürede kısıtlı hava almaya geldik. Çocukların buraya gelmesi yasak mı değil mi onu da bilmiyoruz. Havanın çok sıcak olduğu saatlerde çocukların dışarı çıkmasına izin veriyorlar. Bence bu bir hata 15.00 ve 20.00 arası çıksalar daha sağlıklı olur" dedi.

Bir başka baba Mehmet Tural, "Bu koşullarda olan yaşlı ve çocuklara oluyor. Çocuklar da yaşlılar da evde hapis. Geçenlerde 4 buçuk yaşındaki çocuğum kendi serbest iradesiyle anne bizi hapis ettiler" diye konuşurken evde çocuklarının sıkıldığını söyleyen Levent Bali ise," Çocukların doğa içinde olup enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Bu yüzden sahillerde enerjilerini atmaları için getirdik. Haftada 3 saat çocuklar için az kalıyor" dedi.

6 yaşındaki Bilge Kaan dışarıya çıkmayı özlediğini, bugün ise denize gireceğini söyledi.