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13.02.2020 - 12:15 | | DHA

Son dakika! İstanbul'da beton mikseri terörü

Esenyurt, Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika! İstanbul'da beton mikseri terörü

Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avcılar istikametine ilerleyen 34 NK 5597 plakalı beton mikseri, bir kişiye çarptı.

Kazada, erkek olduğu belirlenen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.  

Polisin olay yerinde incelemesi sürerken, intihar şüphesi üzerinde duruluyor. 

Kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk oluştu.

Son dakika İstanbulda beton mikseri terörü

Son dakika İstanbulda beton mikseri terörü

 

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