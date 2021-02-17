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17.02.2021 - 11:17 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da çocukların kar altında tehlikeli oyunu! Son anda kurtuldular

İstanbul'da etkili olan kar yağışında sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yokuş aşağı karda kayarak oyun oynayan çocuklar ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte haberin ayrıntıları...

Son Dakika Kar Haberleri | İstanbul için son tahmin! Gök gürültülü kar yağışları...
Son Dakika Kar Haberleri | İstanbul için son tahmin! Gök gürültülü kar yağışları...
Son Dakika Kar Haberleri | İstanbul için son tahmin! Gök gürültülü kar yağışları...
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Esenyurt'ta kar yağışı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yokuş aşağı kayarak karda oyun oynayan çocuklar araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Son dakika... İstanbulda çocukların kar altında tehlikeli oyunu Son anda kurtuldular

Son dakika... İstanbulda çocukların kar altında tehlikeli oyunu Son anda kurtuldular

İstanbul'da hafta sonunda başlayan kar yağışı bugün de etkisini gösterdi. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı halk otobüsleri yolda kaldı. Ana caddelerde belediye ekipleri çalışma yaparken, ara sokaklarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını çıkarmaya çalıştı. Yayalar da karlı cadde ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Son dakika... İstanbulda çocukların kar altında tehlikeli oyunu Son anda kurtuldular

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU

Esenyurt'ta bir ara sokakta kayan araçların arasında çocuklar tahtalarla yokuş aşağı kaydı. Çocukların karlı yokuştaki oyununda tehlikeli anlar yaşadı. Çocuklar kayan araçların altına kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan sabah saatlerinde metrobüs durakları ile D-100 de trafik yoğunluğu olduğu görüldü.

Son dakika... İstanbulda çocukların kar altında tehlikeli oyunu Son anda kurtuldular

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