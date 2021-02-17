Son dakika... İstanbul'da en zor gün olacak! Gök gürültülü kar...

YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da bugün sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.