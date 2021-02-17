HABER MERKEZİ
• 17 Şubat 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
Son dakika... İstanbul'da en zor gün olacak! Gök gürültülü kar...
Gelen son dakika haberine göre, 4 gündür İstanbul'u etkisi alan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bugün ise Karadeniz üzerinden gelen kütleler sebebiyle gök gürültülü kar yağışları etkili oluyor. Yağışlara yer yer şimşekler de eşlik ediyor. Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle sabah saatlerinde trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'a çıktı. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında buzlanma ve don için dikkatli olunması gerekiyor. Yoğun kar yağışı yüz yüze eğitimde de aksamalara neden oluyor. İstanbul, Düzce, Yozgat, Trabzon, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Çorum, Samsun, Karabük ve Kocaeli’de okullar bugün tatil edildi. Bartın’da ise eğitime 3 gün ara verildi. İşte son dakika haberinin detayları...
HABER MERKEZİ
• 17 Şubat 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerde bugün Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
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Rüzgarın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışının Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Kocaeli’de yoğun kar yağışı dün de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı. Gebze ilçesinde kar lastiği olmadan yola çıkan bazı araçlar virajlarda kayarak kontrolden çıktı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı.
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Bursa-İstanbul Karayolu’nun Süpürgelik mevkisinde yol, tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Karayolunda sadece kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişlerine izin verildi. Yoğun trafiğin de oluştuğu kara yolunda, TIR ve kamyon gibi büyük araçlar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendirildi.
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11 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kar yağışının yurtta etkili olmaya başlaması ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Düzce, Yozgat, Trabzon, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Çorum, Samsun, Karabük ve Kocaeli’de okullar bugün tatil edildi. Bartın’da ise eğitime 3 gün ara verildi.
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