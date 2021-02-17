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HABER MERKEZİ
• 17 Şubat 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da en zor gün olacak! Gök gürültülü kar...

Gelen son dakika haberine göre, 4 gündür İstanbul'u etkisi alan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bugün ise Karadeniz üzerinden gelen kütleler sebebiyle gök gürültülü kar yağışları etkili oluyor. Yağışlara yer yer şimşekler de eşlik ediyor. Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle sabah saatlerinde trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'a çıktı. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bugün özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında buzlanma ve don için dikkatli olunması gerekiyor. Yoğun kar yağışı yüz yüze eğitimde de aksamalara neden oluyor. İstanbul, Düzce, Yozgat, Trabzon, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Çorum, Samsun, Karabük ve Kocaeli’de okullar bugün tatil edildi. Bartın’da ise eğitime 3 gün ara verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

HABER MERKEZİ
• 17 Şubat 2021 - 08:43 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerde bugün Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

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Rüzgarın, bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışının Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT

YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da bugün sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

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Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

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Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu...

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Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri, Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette...

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Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

9HAYATI FELÇ ETTİ

HAYATI FELÇ ETTİ

Öte yandan yurt genelinde dört gündür etkisini sürdüren kar yağışı en çok sürücüleri etkiledi. Yapılan tüm uyarılara rağmen araçlar kış lastiği olmadan yollara çıkınca, trafik felç oldu.

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Bursa-İzmir Otoyolu’nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, Balıkesir- Susurluk yolunda 600 araç 16 saat mahsur kaldı. Vatandaşlara kumanya dağıtılırken, karı fırsata çeviren esnaf da zincir sattı.

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Kocaeli’de yoğun kar yağışı dün de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı. Gebze ilçesinde kar lastiği olmadan yola çıkan bazı araçlar virajlarda kayarak kontrolden çıktı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı.

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Bursa-İstanbul Karayolu’nun Süpürgelik mevkisinde yol, tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Karayolunda sadece kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişlerine izin verildi. Yoğun trafiğin de oluştuğu kara yolunda, TIR ve kamyon gibi büyük araçlar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendirildi.

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Orhaneli Yolu, Doğancı mevkiinde de TIR ve kış lastiği olmayanlar yol kenarına park ederek, uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiinde ise kar fırtınası etkili olurken, yüzlerce aracın mahsur kaldığı yolda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

1411 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

11 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kar yağışının yurtta etkili olmaya başlaması ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Düzce, Yozgat, Trabzon, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Çorum, Samsun, Karabük ve Kocaeli’de okullar bugün tatil edildi. Bartın’da ise eğitime 3 gün ara verildi.

15600 ARAÇ MAHSUR KALDI

600 ARAÇ MAHSUR KALDI

Balıkesir’de fırtınaya dönüşen yoğun kara yağışı önceki gece Balıkesir-Susurluk kara yolunu kapattı. Karın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatılırken, 16 saat mahsur kalan ve 9 km kuyruk oluşturan yaklaşık 600 araçtaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Çorum’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu’nda ulaşım durdu.

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