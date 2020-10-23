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23.10.2020 - 14:15 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

Son dakika... İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
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İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti. Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü.

Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Nart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

 DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu arada düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu Beytullah Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

 UÇUŞ OKULUNDAN AÇIKLAMA

Uçuş okulu yetkilileri olay yerine gelerek incelemeler yaptı. Okulun genel müdürü Celal Cingöz incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Cingöz, “Uçak saat 10.56 sıralarında kalmış yapmıştır. Öğrencimiz yalnız görevi için Hezarfen Havaalanı'nda 05 pistinden kalkış yapmış. Yaklaşık 2 dakika sonra kalkışı takiben bilinmeyen bir nedenle gördüğünüz noktaya zorunlu iniş planlamış. Şuanda Ankara'dan kaza kırım ekibi ve sivil havacılık genel müdürlüğünün araştırma ekibi geliyor. Kaza sonunda öğrencimiz 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıyor." dedi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Cingöz, “Yaralı. Ancak tıbbi olarak net bir şey söyleme şansım yok. Ancak gerekli müdahalelerin yapıldığı söyleniyor. Vücudunda kırıklar olduğu söylendi ama durumu hakkında net bir bilgi verilmedi. Yalnız görevlerde uçtuğu için eğitimin ileri safhasında. Kazanın oluş nedeniyle alakalı şuanda bir şey söylemek için çok erken. Bütün hava hadiselerinde olduğu gibi kırım ekibi çok detaylı bir inceleme yapıyor. Bunun pilotaj mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu konusunda bizim bir şey söyleme şansımız yok. Ancak hem hava durumu hem de bütün şartlar eğitim uçuşu için müsait. Yaklaşık iki ay içerisinde kaza kırım ekibinin raporları açıklanır" diye konuştu.

 PİLOT SABAH SAATLERİNDE İLK UÇUŞUNU YAPMIŞ

Uçağın şuana kadar herhangi bir arızası olmadığını söyleyen Cingöz, “Aynı uçak tipinde beş tanesi uçuştadır. Şuana kadar herhangi bir arızamız olmadı. Sabah pilotumuz aynı uçakla kendi uçtu. Uçakla ilgili herhangi bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum." diyen Cingöz valiliğin kaza sebebini motor arızası olarak açıklamasıyla ilgili 'Kendi yorumlarını yapmışlar' dedi.

Son dakika... İstanbulda düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

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