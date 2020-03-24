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24.03.2020 - 16:08 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da sahte maske operasyonu! 1 milyon adet ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Sultanbeyli'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Ekipler İran'a gönderilmek üzere imal edilen yaklaşık 1 milyon adet maskeyi ele geçirirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... İstanbul'da sahte maske operasyonu! 1 milyon adet ele geçirildi

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de sahte maske üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. İmalat yapılan binada inceleme yapan polis ekipleri İran'a gönderilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 milyon adet maske ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, maskeler zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edilecek.

 

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