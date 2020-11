Son dakika... İzmir depremi için araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda 5 siyasi partinin, Meclis'te 'Deprem Araştırma Komisyonu' kurulmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Depreme karşı tedbirlerin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.

Genel Kurul'da söz alan parti temsilcileri İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili düşüncelerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, depremle ilgili mücadelenin sadece bir tavsiye ve baş sağlığı olarak değil aynı zamanda herkesin üzerine düşen görevleri de yerine getirmesinin gerekli olduğuna dikkat çekti. Özkan, "Bugün kalbimiz, yüreğimiz İzmir'de. Bütün siyasi parti gruplarıyla beraber ortak grup önerisiyle, bu meselenin tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle, birlik ve beraberlikle, hiçbir meseleyi göz ardı etmeksizin ortaya koyacağımız grup araştırma önergesiyle inşallah bu noktada çok daha fazla mesafe alacağımıza inanıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Böylesi ölümlerin, kayıpların olmaması için siyaset kurumu olarak hepimizin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" diyerek, Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak önergesi ile kurulacak olan, 'Deprem Araştırma Komisyonu'nun önemini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğu ve depremin her an bir tehdit olduğu gerçeğinin bilinmesi gerektiğine değinerek, "Şu an acımız varken meseleye siyaset üstü bir anlayışla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Yaralarımızı sardıktan sonra elbette eksik gördüğümüz ve yanlış yapıldığına şahit olduğumuz tüm durumları milletimize aktaracağız" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da İzmir'de depremin meydana gelmesinde ihmal, kasıt gibi durumların söz konusu olup olmadığını araştırmak için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan heyetin, felaketin hukuki boyutunun da takipçisi olacağından şüphe duymadıklarını bildirdi. Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olası depremler için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanması, teknik ve idari koordinasyonun sağlanması ve depremle mücadele şuurunun topyekun kazanılması ertelenemez bir mecburiyettir. Deprem master planları süratle icra edilmeli, kentsel dönüşüm çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmeli, yapı denetimleri sıklaştırılması ve depremle mücadele için bilim kurulu kurulmalıdır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem sonucunda yaşamını yitirmiş, şu ana kadar belli olan 109 yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.