Son dakika! İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde....

15.36: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

15.34: EMSC Ege'deki depremin 30 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu.

15.29: Soylu: Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun

15.25: ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken büyüklüğünü 7.0 olarak duyurdu.

15.24: EMSC depremin büyüklüğünü 6.9 olarak duyurdu.

15.24: İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İZMİR'DE YIKILAN BİNALAR VAR!

15.21: Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Buca ve Bayraklı'da bazı binalar yıkıldı.

15.18: AFAD bölgede 4.8 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

15.13: AFAD Ege Denizi'nde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde artçı bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.

15.12: Seferihisar Belediye başkanı İsmail Yetişkin, "Şu an için herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi. Herkes telaştan dışarıda" dedi.

15.09: İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız.





15.08: Uzmanlar Ege'de 6.8 büyüklüğünde depremle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, 'Batı Anadolu güneyden kuzeye normal faylardan oluşan bir bölgedir. Yıkıcı bir deprem. Karada olsa daha şiddetli hissedilecek. Bu deprem geniş bir alanda' dedi.

15.05: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:

AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.

Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.