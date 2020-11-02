Son dakika... Elif'in kurtarılma anını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

İlk müdahalesinin yapıldığını aktaran CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut, 'Ekiplerin birbirlerine sarıldığını görüyoruz. Onlar burada yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Herkes çok duygulu anlar yaşıyor bu noktada. Herkes çok mutlu. Alkışlarla çıkarıldı 3 yaşındaki Elif. Ekipler burada Seher Hanım ve çocuklarını çıkardıkları zaman Elif için de mücadele verilmişti' dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut Elif'in kurtarılma anını anlatan İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, 'İnanın şuan konuşamıyorum. Duygularımız çok farklı. 3 gündür Elif için diğer vatandaşlarımız için mücadele veriyorduk. Tespit ettiğimiz noktada çok mücadele verdik. Belirttiğimiz noktada küçücük bir yaşam boşluğu vardı. Orada gözleri açık bir vaziyette bulduk ve çıkarttık. Hatta çıkarırken...' sözleri sonrası ağlamaya başladı ve açıklamasına devam şöyle devam etti:

'Çıkarttığımız zaman arkadaşlarımızın elini tuttu ve gözleri açıktı. Canlıydı. Umarım başka bir yerinde hasar yoktur, yaşayacaktır. Bizim temennimiz duygumuz o. Konuşma yoktu. O anı anlatamıyoruz. Son enkazı kaldırana kadar hiçbir zaman umudumuzu kesmiyoruz. Arama-kurtarma böyle bir şey' dedi.

İTFAİYE ERİ: ELİF BİZİM MUCİZEMİZ OLDU

Arama kurtarma çalışmaları sırasından 3 yaşındaki Elif Perinçek'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, minik kızı kurtarma anlarını anlattı. Çelik, "Bizim ümidimiz hiç bitmez. Sağlıkçılar 'Eks' diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik. Babası bana, 'Her şeye hazırlıklı ve razıyım' dedi. Ben de ona, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma' şeklinde cevap verdim. Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif'in artık İBB'de iftaiyeci ağabeyleri var. İstediği zaman gelebilir çünkü bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever" dedi.