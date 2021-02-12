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12.02.2021 - 07:00 |

Son Dakika... Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Son Dakika... Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Merkez İlçesinde saat 06.37'de Richter ölçeğine göre deprem meydana geldi. Yerin 6,95 km derinliğinde gerçekleşen deprem ilk belirlemelere göre çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de ilk olarak 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti. 

KASTAMONU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 06.38’de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun."

Son Dakika... Kastamonuda 4.5 büyüklüğünde deprem

Ayvalık'ı fırtına ve dolu vurduBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışında, 5 ev ve 1 iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.
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