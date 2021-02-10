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• 10 Şubat 2021 - 20:28 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Kısıtlamalar kalktı mı? Yeni yasaklar ve kısıtlamalar olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma yasağı, seyahat kısıtlaması gibi çeşitli önlemler alınmıştı. Vatandaşlar kısıtlamalar ne zaman kalkacak merak ediyor. Bilim Kurulu son dakika yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili açıklamada bulundu. Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

• 10 Şubat 2021 - 20:28 • Son Güncelleme:
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Kısıtlamalar gevşetiliyor mu? Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitim, ikinci doz koronavirüs aşısının yanı sıra üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin detayları paylaştı. Kullanıcılar, 'yasaklar kalkıyor mu, ne zaman kalkacak, hafta sonu kısıtlamalar kalktı mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

2KISITLAMALAR KALKTI MI

KISITLAMALAR KALKTI MI?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları hala devam ediyor. Kısıtlamalar ardından vaka sayılarının yanı sıra vefat eden hasta sayılarında da ciddi düşüşler yaşandı. Ancak yasaklar veya kısıtlamalar henüz kalkmış değil.

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10 Şubat Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Koca, ''Bilim kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Tedbirler aynı korunma yolları da aynı.'' ifadelerine yer vererek kısıtlamaların kalkmasına yönelik bir karar olmadığını belirtti.

4YENİ YASAKLAR VE KISITLAMALAR OLACAK MI

YENİ YASAKLAR VE KISITLAMALAR OLACAK MI?

Toplantının ana maddelerinden biri de son günlerde artan vaka sayısıydı. Yeni kısıtlama ya da yasakların olup olmayacağı merak konusuydu. Bakan Fahrettin Koca konu hakkında konuştu. Buna göre, koronavirüse yönelik yeni yasakların olmadığını ve aynı şekilde var olan kısıtlamalarla sürece devam edileceğini dile getirdi.

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