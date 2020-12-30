Son dakika... Akademisyen Aylin Sözer'i öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe'de dün sabah 49 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda evli ve üç çocuğu olduğunu söyleyen Ayyıldız, Aylin Sözer ile sosyal medya üzerinden 11 yıl önce tanıştığını, bu süreçte kesintili dönemlerde görüştüğünü söyledi. Uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Ayyıldız, olay günü de aşırı derecede uyuşturucu kullandığını, çocuklarını görmek için Mersin'e gideceğini söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Tartışma sırasında uyuşturucunun etkisiyle şuurunu kaybetmeye başladığını söyleyen Ayyıldız, "Panikleyince gözüm karardı. O an iki defa daha bıçak salladım. Ama neresine geldiğini hatırlamıyorum. Yere düştü. Yatak odasına götürdüm. Daha sonra bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulans ve polisi çağırıp teslim olurdum" dedi.

'AKLİ DENGEM YERİNDE OLSA BU OLAYI YAPMAZDIM'

Kapıya Aylin Sözer'in kız kardeşinin geldiğini söyleyen Ayyıldız, "Polisler geldiği anda intihar etmeyi düşündüm. Kapının arkasına komidini çevirdim. Polislere karşı direndim. 'Ateş edeceğiz' dediler. 'Vurun beni' dedim. Şu anki aklım olsa... Ben neden bir insan öldüreyim. İçeriye kimse girmesin diye kapıya doğru alev attım. Sonrasında ufak bir pense ile doğalgaz borusunu patlatırken 3'ü birden patladı. Alevin yatak odasına gittiğini bilmiyorum. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yaptım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. Akli dengem yerinde olsam bu olayı yapmazdım" dedi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay günü Aylin Sözer'in asistanına kendisinin mesaj attığını söyleyen Ayyıldız, "Asistana 'ben internetten para gönderiyorum, çekip bana getirir misin' şeklinde mesajlar attım. Hiçbir kastım olmadan, tasarlayarak hiçbir harekette bulunmadım. O'na zarar vermek istemedim. Ben ona neden zarar vereyim. Sürekli onun için koşturuyordum. Pişmanım, boynumuz adalete karşı kıldan incedir" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.12.2020 günü A.S. adlı kadının İstanbul ili Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan konutunda Kemal Ayyıldız adlı şüpheli tarafından öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, olay yerinde yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştır.

Evdeki yangının söndürülmesine müteakip olay yerinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılmış ve gerekli materyaller uzman kolluk ekipleri vasıtasıyla incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, adli muayenesi yapılan ceset de klasik otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edilmiştir.

31.12.2020 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli, sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluluk hakkında yasal gereğin tevessül edilmesi amacıyla araştırma ve tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.