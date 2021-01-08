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08.01.2021 - 13:20 | | DHA

Son dakika! Maltepe'de lüks rezidanstaki kadın cinayeti! Katilden akılalmaz savunma

İstanbul Maltepe'de Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan sanık Abdulsalem Günay, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yargılama aşamasındaki davranışlarından elde edilen vicdani kanaati gerekçe göstererek Günay'ın cezasında indirime gitmedi. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Günay, "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" dedi. Ayrıca mahkeme, olaydan sonra Didem Mengü'nin bisikletini, arabasını ve cep telefonunu kullanan Günay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Son dakika! Maltepe'de lüks rezidanstaki kadın cinayeti! Katilden akılalmaz savunma

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmaya sanık Abdulsalem Günay tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı. Günay'ın avukatları ile Didem Mengü'nün ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Didem Mengü'nün ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti. Avukatlar, sanık Günay'ın olaydan sonra Didem Mengü'ye ait telefonu, arabayı ve bisikleti kullandığını hatırlatarak, sanık hakkında yağma veya hırsızlık suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Abdulsalem Günay, "Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm ve pişmanım" dedi. Sanık Günay'ın avukatları, müvekkillerine gelen mesaj üzerine tarafların tartıştıklarını, Didem Mengü'nün müvekkiline fiili saldırıda bulunduğunu öne sürerek, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraatine karar verilmesini istedi. Avukatlar, ceza verilmesi durumunda da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

SON SÖZÜ SORULAN KATİL: BENİM DE HAYATIM MAHVOLDU

Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Günay, "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" dedi. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Günay'ı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında davranışlarından elde edilen vicdani kanaati gerekçe gösteren mahkeme heyeti, Günay'ın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olaydan sonra Didem Mengü'nin bisikletini, arabasını ve cep telefonunu kullanan Günay hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

 

Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
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