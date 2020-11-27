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27.11.2020 - 15:26 |

Son dakika! Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararıyla görevden alındığını duyurdu.

Son dakika! Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı

İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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