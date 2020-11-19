Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karamam, Aksaray, Niğde genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesinin beklendiği bildirildi.
Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.