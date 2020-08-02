Son dakika... Meteoroloji'den den kritik uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

5 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Ardahan'da 11, Ağrı ve Erzurum'da 12, Iğdır ile Erzincan'da 17 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor.