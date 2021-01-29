29.01.2021 - 10:20 | | milliyet.com.tr
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı tabloyu paylaştı! Dünya ortalamalarını alt üst ettiler
Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kız öğrencilerin matematikteki başarısıyla ilgili grafik paylaştı. Bakan Selçuk, 'Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar' dedi.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.
Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kameradaŞanlıurfa'daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer'in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.