Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı tabloyu paylaştı! Dünya ortalamalarını alt üst ettiler

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.





