MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması! Yayımlandı...
ABONE OL
03.04.2020 - 17:35 | | AA

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması! Yayımlandı...

Son dakika haberlere göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması! Yayımlandı...

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi yapılacak.

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 1 Temmuz'da "meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim Başkanlığı'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotuİletişim Başkanlığı, corona virüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halk pazarı, corona virüs tedbiri için kapatıldı

Halk pazarı, corona virüs tedbiri için kapatıldı

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması! Yayımlandı...

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması! Yayımlandı...

Sıradaki Haber