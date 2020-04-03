03.04.2020 - 17:35 | | AA
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS açıklaması! Yayımlandı...
Son dakika haberlere göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. LGS başvuruları, yurt dışında e-Okul'a kayıtlı olmayan okullardakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi yapılacak.
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 1 Temmuz'da "meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.