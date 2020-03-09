09.03.2020 - 14:44 | | milliyet.com.tr, DHA
Son dakika... MSB açıkladı! Batman'da İHA düştü
Son dakika haberine göre;Milli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.
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