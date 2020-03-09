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09.03.2020 - 14:44 | | milliyet.com.tr, DHA

Son dakika... MSB açıkladı! Batman'da İHA düştü

Son dakika haberine göre;Milli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.

Son dakika... MSB açıkladı! Batman'da İHA düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

Korkunç! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattıMersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
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